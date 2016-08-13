Збірна України в Ріо: календар восьмого дня Олімпіади
Українські стрілки та команда шаблісток намагатимуться перервати низку невдач країни на Олімпіаді-2016.
Невдачі українських спортсменів в останні дні Олімпіади одного разу мають завершитися, і це цілком може статися найближчим часом. Сьогодні Україна знову вправі розраховувати хоча б на одну медаль у стрільбі або фехтуванні.
Зокрема, у кульовій стрільбі домогтися успіху може 18-річний Павло Коростильов, а в стендовій - 48-річний прапороносець України та олімпійський чемпіон Сіднея-2000 Микола Мільчев. Обидва спортсмени чудово пройшли першу кваліфікацію, зайнявши місця у верхній частині рейтингу стрільців. Сьогодні у програмі дня друга кваліфікація, півфінали і фінал.
Однак головна спортивна подія України сьогодні відбудеться у фехтуванні. Тут о 15:00 розпочне виступ наша команда шаблісток на чолі з бронзовою призеркою Ігор-2016 Ольгою Харлан. У чвертьфіналі першим суперником українок буде Південна Корея.
Фехтування, жінки
Дисципліна: шабля, командні змагання;
Учасник: збірна України (Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук);
Початок чвертьфіналів: 15:00.
Кульова стрільба, чоловіки
Дисципліна: швидкісний пістолет, 25 м;
Учасники: Павло Коростильов, Павло Боднарук;
Початок 2-ї кваліфікації: 15:00; Фінал: 18:30.
Стендова стрільба, чоловіки
Дисципліна: скіт;
Учасник: Микола Мільчев;
Початок 2-ї кваліфікації: 15:30; Півфінал: 21:00; Фінал: 21:25.
Велотрек, жінки
Дисципліна: кейрін;
Учасниця: Любов Басова;
Початок кваліфікації: 16:00; Фінал: 23:33.
Важка атлетика, чоловіки
Вага: 94 кг, група А;
Учасник: Дмитро Чумак;
Початок: 01:00.
Легка атлетика, жінки
Дисципліна: 100 м;
Учасники: Олеся Повх, Наталія Погребняк;
Початок півфіналів: 03:00. Фінал: 04:37.
Немедальні змагання:
Легка атлетика, жінки
Дисципліна: потрійний стрибок, кваліфікація;
Учасниці: Руслана Цихоцька, Олена Саладуха;
Початок: 15:40.
Легка атлетика, жінки
Дисципліна: біг з перешкодами, 3000 м, кваліфікація;
Учасниця: Марія Шаталова;
Початок: 16:05.
Легка атлетика, жінки
Дисципліна: біг, 400 м, кваліфікація;
Учасниці: Юлія Олішевська, Ольга Земляк, Ольга Бібік;
Початок: 17:00;
Легка атлетика, жінки
Дисципліна: семиборство (стрибок у довжину, метання списа, 800 м);
Учасниці: Аліна Федорова, Анна Касьянова;
Початок: 17:45.
Бадмінтон, жінки
Групова стадія;
Матч: Марія Улітіна (Україна) - Лохайни Вісенте (Бразилія);
Початок: 17:55.
Важка атлетика, чоловіки
Вага: 94 кг, група В;
Учасник: Володимир Хоза;
Початок: 19:30.
Стрибки у воду, жінки
Вид програми: трамплін, 3 м, півфінал;
Учасниці: Олена Федорова, Анастасія Недобіга;
Початок: 21:30.