Збірна України в Ріо: календар восьмого дня Олімпіади

Невдачі українських спортсменів в останні дні Олімпіади одного разу мають завершитися, і це цілком може статися найближчим часом. Сьогодні Україна знову вправі розраховувати хоча б на одну медаль у стрільбі або фехтуванні.

Зокрема, у кульовій стрільбі домогтися успіху може 18-річний Павло Коростильов, а в стендовій - 48-річний прапороносець України та олімпійський чемпіон Сіднея-2000 Микола Мільчев. Обидва спортсмени чудово пройшли першу кваліфікацію, зайнявши місця у верхній частині рейтингу стрільців. Сьогодні у програмі дня друга кваліфікація, півфінали і фінал.

Однак головна спортивна подія України сьогодні відбудеться у фехтуванні. Тут о 15:00 розпочне виступ наша команда шаблісток на чолі з бронзовою призеркою Ігор-2016 Ольгою Харлан. У чвертьфіналі першим суперником українок буде Південна Корея.

Фехтування, жінки

Дисципліна: шабля, командні змагання;

Учасник: збірна України (Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук);

Початок чвертьфіналів: 15:00.

Кульова стрільба, чоловіки

Дисципліна: швидкісний пістолет, 25 м;

Учасники: Павло Коростильов, Павло Боднарук;

Початок 2-ї кваліфікації: 15:00; Фінал: 18:30.

Стендова стрільба, чоловіки

Дисципліна: скіт;

Учасник: Микола Мільчев;

Початок 2-ї кваліфікації: 15:30; Півфінал: 21:00; Фінал: 21:25.

Велотрек, жінки

Дисципліна: кейрін;

Учасниця: Любов Басова;

Початок кваліфікації: 16:00; Фінал: 23:33.

Важка атлетика, чоловіки

Вага: 94 кг, група А;

Учасник: Дмитро Чумак;

Початок: 01:00.

Легка атлетика, жінки

Дисципліна: 100 м;

Учасники: Олеся Повх, Наталія Погребняк;

Початок півфіналів: 03:00. Фінал: 04:37.

Немедальні змагання:

Легка атлетика, жінки

Дисципліна: потрійний стрибок, кваліфікація;

Учасниці: Руслана Цихоцька, Олена Саладуха;

Початок: 15:40.

Легка атлетика, жінки

Дисципліна: біг з перешкодами, 3000 м, кваліфікація;

Учасниця: Марія Шаталова;

Початок: 16:05.

Легка атлетика, жінки

Дисципліна: біг, 400 м, кваліфікація;

Учасниці: Юлія Олішевська, Ольга Земляк, Ольга Бібік;

Початок: 17:00;

Легка атлетика, жінки

Дисципліна: семиборство (стрибок у довжину, метання списа, 800 м);

Учасниці: Аліна Федорова, Анна Касьянова;

Початок: 17:45.

Бадмінтон, жінки

Групова стадія;

Матч: Марія Улітіна (Україна) - Лохайни Вісенте (Бразилія);

Початок: 17:55.

Важка атлетика, чоловіки

Вага: 94 кг, група В;

Учасник: Володимир Хоза;

Початок: 19:30.

Стрибки у воду, жінки

Вид програми: трамплін, 3 м, півфінал;

Учасниці: Олена Федорова, Анастасія Недобіга;

Початок: 21:30.