Україна опустилася на 42-е місце в медальному заліку Олімпіади

Збірна України знаходиться на 42-му місці медального заліку Ігор у Ріо за підсумками семи днів змагань, повідомляє офіційний сайт Олімпіади.

На рахунку нашої команди, як і раніше, дві срібні та одна бронзова нагороди - три медалі.

Українці ділять 42-е місце з командою Куби.

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Лідером медального заліку, як і раніше, є збірна США, на рахунку якої вже 20 золотих, 13 срібних і 17 бронзових медалей - 50 нагород. Слідом за американцамми йдуть збірні Китаю (13-10-14, 37), Великобританії (7-9-6, 22), Японії (7-3-14, 24), Південної Кореї (6-3-4, 13) і Німеччини (6-3-2, 11).

У решти команд не більше п'яти золотих нагород.