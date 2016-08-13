Ріо-2016. Плавець Говоров не зумів завоювати медаль на 50-метрівці вільним стилем

У Ріо-де-Жанейро завершився фінальний заплив на дистанції 50 метрів вільним стилем, де українець Андрій Говоров посів лише 5-е місце, повідомляє кореспондент УНІАН.

Наш спортсмен проплив дистанцію за 21,74 секунди, відставши від переможця на 0,34 секунди.

Чемпіоном Ігор-2016 став американець Ентоні Ервін (21,40), який випередив француза Флорана Манаду і ще одного представника США Натана Адріана.

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Нагадаємо, що за підсумками попередніх запливів Говорів зайняв 2-е місце і був претендентом на єдину медаль для України у плаванні на Іграх-2016.

Турнір з плавання на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро завершиться 13 серпня.