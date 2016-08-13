Ріо-2016. Фелпсу не вистачило 0,75 секунди до 23-го золота, "всього лише" срібло

Плавець із Сінгапуру Джозеф Скулінг завоював золоту медаль Ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро на дистанції 100 м батерфляєм, випередивши у фіналі 22-кратного олімпійського чемпіона Майкла Фелпса, повідомляє кореспондент УНІАН.

У вирішальному запливі переможець подолав дистанцію за 50.39 секунди, попутно обновивши олімпійський рекорд. Друге місце і срібну медаль з Фелпсом поділили південноафриканець Чад ле Кло та Ласло Чех з Угорщини, які показали абсолютно однаковий результат - за 51.14 секунди.

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На даний момент, це третє срібло Фелпса на Олімпіадах і 27 медаль взагалі - 22 золотих, 3 срібних і 2 бронзових.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Фелпс оголосив про те, що завершить кар'єру після Ігор-2016.