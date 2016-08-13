Ріо-2016. Легкоатлет Бутрим не подолав кваліфікацію у бігу на 400 метрів

У Ріо-де-Жанейро завершилися змагання 1-го кола з легкої атлетики в бігу на 400 метрів, де українець Віталій Бутрим показав підсумковий 30-й результат і не потрапив в наступне коло змагань, повідомляє кореспондент УНІАН.

Наш спортсмен подолав дистанцію за 45,92 секунди.

Бутрим фінішував четвертим у своєму забігу. При цьому, три найкращих спортсмена автоматично кваліфікувалися до наступного кола змагань (сім забігів, 21 учасник), а ще троє визначалися за додатковими показниками - кращого часу. Всього, у друге коло проходили 24 учасника.

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Таким чином, збірна України втратила єдиного учасника в цьому виді програми і не зможе претендувати на медаль.

Як повідомляв УНІАН, турнір Олімпіади-2016 з легкої атлетики проходить з 12 по 21 серпня.