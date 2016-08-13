Ріо-2016. Українець Пелешенко зайняв п'яте місце в турнірі з важкої атлетики

У Ріо-де-Жанейро завершилися змагання з важкої атлетики у чоловіків, у ваговій категорії до 85 кг, де українець Олександр Пелешенко зайняв 5-е місце, повідомляє кореспондент УНІАН.

Наш спортсмен показав результат 385 кг.

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У першій вправі - ривку - Пелешенко реалізував усі три спроби, взявши штангу вагою 170, 173 і 175 кг відповідно. А в поштовху він використовував тільки одну спробу. Українець з другого разу підняв штангу вагою 210 кг, а в третій спробі не впорався з вагою 212 кг.

Перемогу з світовим рекордом здобув іранець Ростамі - 396 кг у сумі двоборства. Срібло на рахунку китайця Тіана - 395, бронза - румуна Синграйана - 390, який за особистою вагою виявився легше Дениса Уланова з Казахстану.