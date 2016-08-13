Ріо-2016. Федорова та Недобіга вийшли до півфіналу зі стрибків у воду

Українки Олена Федорова та Анастасія Недобіга вийшли до півфіналу змагань зі стрибків у воду з триметрового трампліну.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина другаДо наступного етапу вийшли 18 найкращих спортсменів кваліфікації. Федорова, набравши 318,1 бали, посіла десяте місце. Недобіга отримала 309,5 балів, з якими розташувалася на 12-й позиції.

Півфінал змагань розпочнеться завтра, 14 серпня, о 22:00. Фінал відбудеться 15 серпня.