Ріо-2016. Федорова та Недобіга вийшли до півфіналу зі стрибків у воду
00:12, 13 серпня 2016Ріо-2016
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У кваліфікації українки впоралися із завданням потрапити до складу найкращих 18 спортсменок.
Reuters
Українки Олена Федорова та Анастасія Недобіга вийшли до півфіналу змагань зі стрибків у воду з триметрового трампліну.
Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина другаДо наступного етапу вийшли 18 найкращих спортсменів кваліфікації. Федорова, набравши 318,1 бали, посіла десяте місце. Недобіга отримала 309,5 балів, з якими розташувалася на 12-й позиції.
Півфінал змагань розпочнеться завтра, 14 серпня, о 22:00. Фінал відбудеться 15 серпня.
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