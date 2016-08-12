Ріо-2016. Українка Деха посіла п'яте місце у змаганнях з важкої атлетики

Українка Ірина Деха не змогла впоратися з заявленим вагою і взяти медаль на змаганнях з важкої атлетики для спортсменів до 75 кг на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро.

У ривку Деха змогла взяти 114 кг, а в поштовху 133 кг. Сумарно вона взяла 247 кг.

У своїх третіх спробах Деха збільшувала вагу до 116 кг у ривку і 141 кг у поштовху, але в обох випадках підняти штангу їй не вдалося. При цьому, якщо б ці спроби були вдалими, Деха билася б за бронзову медаль з іспанкою Лідією Валентин Перес.

Чемпіонкою Олімпіади стала представниця КНДР Лім Джон Сін, яка в ривку і поштовху змогла взяти 274 кг. В третій спробі кореянка замахнулася на світовий рекорд, але побити його їй не вдалося.

Нагадаємо, 20-річна харків'янка Ірина Деха є чинною чемпіонкою Європи. Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро - перші у її спортивній кар'єрі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у програмі олімпійського дня змагання з важкої атлетики серед чоловіків. Україну у них представить Олександр Пелешенко. Початок змагань - о 01:00 за київським часом.