Ріо-2016. Три українці не змогли поборотися c китайцями за медалі у спортивній ходьбі

Ніхто з трьох українців, які брали участь в олімпійських змаганнях зі спортивної ходьби в Ріо-де-Жанейро, не зміг поборотися за медалі. У жодному з етапів гонки вони не входили до першої десятки спортсменів.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина другаДистанцію в 20 км Руслан Дмитренко пройшов за 1:21:40 і посів 16-е місце.

Ігор Главан став 35-м з показником в 1:23:32, Назар Коваленко - 40-й з результатом 1:24:40.

Золоту та срібну медаль змагань виграли китайці - Чжень Ван і Цзилінь Цай, відповідно. Бронза - в австралійця Дейна Бьорд-Сміта.