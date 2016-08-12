Ріо-2016. Українка Москвіна посіла останнє місце в стрибках на батуті

Українська гімнастка Наталя Москвіна посіла останнє 16-е місце у кваліфікації змагань зі стрибків на батуті на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.

Москвіна була 12-ю після першої спроби (46,030 бали), а у другій посіла безальтернативне останнє місце (17,300 бали).

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина другаПідсумковий результат українки - 63,330. У американки Ніколь Ашсінгер, яка посіла передостаннє місце, 95,455 бала, а у переможниці кваліфікації Тетяни Петрені з Білорусі - 104,515 бали.

У фіналі змагань "золото" виграла канадка Росанна Макліннен, срібло дісталося британці Бріоні Пейдж, а бронза - китаянці Дан Лі.