Ріо-2016: Романчук і Фролов залишилися за межами фіналу в плаванні на 1500 метрів
22:25, 12 серпня 2016Ріо-2016
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Два українські плавці не змогли потрапити у вісімку кращих за підсумками запливу вільним стилем на 1500 метрів.
Reuters
Українці Михайло Романчук та Сергій Фролов не змогли вийти до фіналу олімпійських змагань з плавання вільним стилем на 1500 метрів.
Романчук подолав дистанцію за 15:01.35 і став 15-м у загальному рейтингу учасників кваліфікації.
Результат Фролова - 15:04.61, він зайняв 17-ту позицію серед 45 плавців.
Переможцем кваліфікації став італієць Грегоріо Патріньері, який прийшов до фінішу через 14:44.51.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі, о 04:44 за київським часом, український плавець Андрій Говоров візьме участь у фіналі змагань з плавання вільним стилем на 50 метрів.
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