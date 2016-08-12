Ріо-2016. Українець Коростильов - третій за підсумками кваліфікації у кульовій стрільбі
21:29, 12 серпня 2016Ріо-2016
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18-річний львів'янин близький до виходу до фіналу змагань.
Коростильов завтра побореться за медаль / sportonline.ua
Українець Павло Коростильов близький до виходу у фінал змагань з кульової стрільби на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.
У першій частині кваліфікації 18-річний львів'янин набрав 293 очки і посів третє місце в дисципліні "швидкісний пістолет". Лідеру змагань німцеві Крістіану Райтцу він поступився трьома очками.
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Друга частина кваліфікації та фінал відбудуться завтра - відповідно, о 15:00 та 18:30.
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