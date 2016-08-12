Ріо-2016. Українець Коростильов - третій за підсумками кваліфікації у кульовій стрільбі

Українець Павло Коростильов близький до виходу у фінал змагань з кульової стрільби на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.

У першій частині кваліфікації 18-річний львів'янин набрав 293 очки і посів третє місце в дисципліні "швидкісний пістолет". Лідеру змагань німцеві Крістіану Райтцу він поступився трьома очками.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина другаЩе один представник України в цьому ж виді програми Роман Бондарук набрав 286 очок, посів 18-е місце.

Друга частина кваліфікації та фінал відбудуться завтра - відповідно, о 15:00 та 18:30.