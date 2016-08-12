Канадська спортсменка стала першою олімпійською чемпіонкою, народженою у 2000-х

Канадська плавчиня Пенні Олексяк стала першою спортсменкою в індивідуальних видах спорту, яка народилася в 2000 році і виграла золоту олімпійську медаль, повідомляє XSport.ua.

Сьогодні вона поділила золото з американкою Сімоне Менуел на дистанції 100 м вільним стилем.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина другаПенні Олексяк народилася в Торонто (Канада) 13 червня 2000 року. Плавчиня є володаркою олімпійського рекорду на дистанції 100 м вільним стилем та рекорду Канади на дистанції 100 м батерфляєм.

Також зазначимо, що Сімоне Менуел, яка показала з Олексяк однаковий час, стала першою темношкірою спортсменкою, якій вдалося виграти індивідуальне золото в плаванні на Олімпійських іграх.