Ріо-2016. Прапороносець України Мільчев - четвертий після першого дня кваліфікації змагань зі стендової стрільби

Українець Микола Мільчев йде четвертим після першого дня змагань зі стендової стрільби, які проходять на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.

У кваліфікації вправи "скіт" 48-річний одесит набрав 74 очки з 75 можливих. Він посів підсумкове четверте місце, яке може дозволити йому разом із ще п'ятьма спортсменами потрапити до півфіналу.

Другий день кваліфікаційних змагань розпочнеться завтра, о 15:30 за київським часом.

Півфінал відбудеться в ніч з суботи на неділю, о 03:00 за київським часом. Найкращі два спортсмена півфіналу потраплять у фінал, де розіграють золоту і срібну медаль, третій та четвертий спортсмен півфіналу боротимуться за бронзу.

Нагадаємо, Микола Мільчев був прапороносцем збірної України на відкритті Олімпійських ігор 2016 року. Також він є олімпійським чемпіоном Сіднея-2000, де встановив у вправі "скіт" вічний рекорд, вибивши максимальний результат.