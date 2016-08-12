Ріо-2016. Степанюк не змогла пробитися до півфіналу змагань з плавання

Українська плавчиха Дарина Степанюк не змогла пробитися до півфіналу олімпійських змагань з плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем.

У своєму запливі вона прийшла до фінішу останньою з часом у 25,67 секунди.

Сумарно Степанюк зайняла в цьому виді програми 42-е місце серед 88 спортсменів, які вийшли на старт.

Як повідомляв УНІАН, раніше Степанюк невдало виступила у кваліфікації олімпійських змагань на дистанції 100 метрів баттерфяем.