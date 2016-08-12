Ріо-2016. Ефіопка завоювала перше золото в легкій атлетиці з неймовірним світовим рекордом
19:02, 12 серпня 2016Ріо-2016
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Алмаз Айана стала олімпійською чемпіонкою в бігу на 10 000 метрів.
Reuters
Спортсменка з Ефіопії Алмаз Айана виграла першу золоту медаль на олімпійських змаганнях з легкої атлетики на Іграх-2016.
У бігу на 10 000 метрів їй вдалося відразу на 14 секунд поліпшити світовий рекорд, який тримався з 1993 року. Результат Айани - 29:17.45.
Срібло і бронзу змагань взяли Вівіан Черуйот з Кенії і Тірунеш Дібаба з Ефіопії. Вони програли Айані 15 і 25 секунд, відповідно.
Як повідомляв УНІАН, українки невдало стартували на змаганнях з легкої атлетики, які розпочалися сьогодні в Ріо-де-Жанейро.
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