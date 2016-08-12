Ріо-2016. Ефіопка завоювала перше золото в легкій атлетиці з неймовірним світовим рекордом

Спортсменка з Ефіопії Алмаз Айана виграла першу золоту медаль на олімпійських змаганнях з легкої атлетики на Іграх-2016.

У бігу на 10 000 метрів їй вдалося відразу на 14 секунд поліпшити світовий рекорд, який тримався з 1993 року. Результат Айани - 29:17.45.

Срібло і бронзу змагань взяли Вівіан Черуйот з Кенії і Тірунеш Дібаба з Ефіопії. Вони програли Айані 15 і 25 секунд, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, українки невдало стартували на змаганнях з легкої атлетики, які розпочалися сьогодні в Ріо-де-Жанейро.