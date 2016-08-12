Ріо-2016. Нестеренко та Семенов залишилися поза фіналом у змаганнях з метання диска

Українці Микита Нестеренко та Олексій Семенов не змогли подолати кваліфікаційний раунд у змаганнях з метання диска.

Обидва легкоатлета були далекі до потрапляння в Топ-12, яке гарантувало місце у фіналі. Нестеренко запустив диск на 60,31 метра і став 23-м у загальному заліку, результат Семенова - 55,35 метра і 32-е місце серед 35 спортсменів.

Зазначимо, що в 2016 році Нестеренко став бронзовим призером Кубка Європи з метання диска.

Як повідомляв УНІАН, раніше олімпійську кваліфікацію не змогли подолати українські метальниці ядра.