Ріо-2016. Нестеренко та Семенов залишилися поза фіналом у змаганнях з метання диска
18:36, 12 серпня 2016Ріо-2016
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Українським легкоатлетам не вдалося потрапити до Топ-12 найкращих за підсумками кваліфікації.
Reuters
Українці Микита Нестеренко та Олексій Семенов не змогли подолати кваліфікаційний раунд у змаганнях з метання диска.
Обидва легкоатлета були далекі до потрапляння в Топ-12, яке гарантувало місце у фіналі. Нестеренко запустив диск на 60,31 метра і став 23-м у загальному заліку, результат Семенова - 55,35 метра і 32-е місце серед 35 спортсменів.
Зазначимо, що в 2016 році Нестеренко став бронзовим призером Кубка Європи з метання диска.
Як повідомляв УНІАН, раніше олімпійську кваліфікацію не змогли подолати українські метальниці ядра.
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