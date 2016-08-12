Ріо-2016. Ярьомка програла у своєму першому поєдинку на турнірі з дзюдо

Українка Світлана Ярьомка не змогла вийти до чвертьфіналу олімпійських змагань з дзюдо для спортсменок вагової категорії понад 78 кг

У сутичці 1/8 фіналу вона поступилася представниці Нідерландів Тессі Савелкулс. Поєдинок тривав три хвилини, після закінчення яких Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина другаголландці вдалося здійснити прийом окури-ері-дзиме (удушення двома відворотами верхи на спині). Це принесло Савелкус іппон (101 - 0s1) і вихід до чвертьфіналу.

Нагадаємо, Світлана Ярьомка є чинною віце-чемпіонкою Європи у своїй вазі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні дзюдоїсту Якову Хаммо також не вдалося подолати 1/8 фіналу змагань в Ріо-де-Жанейро.