Старт змагань з легкої атлетики на Ріо-2016: перші емоції та досягнення (фоторепортаж)

18:05, 12 серпня 2016
Ріо-2016
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На Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро 12 серпня стартували змагання з легкої атлетики.

Українська семиборка Аліна Федорова / REUTERS

У тому числі у них вже сьогодні почали брати участь українські спортсмени - зокрема, семиборка Аліна Федорова і метальники диска Микита Нестеренко і Олексій Семенов.

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І вже була розіграна перша медаль з легкої атлетики - ефіопка Алмаз Айана стала олімпійською чемпіонкою в бігу на 10 км, одночасно встановивши світовий рекорд.

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