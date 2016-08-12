Старт змагань з легкої атлетики на Ріо-2016: перші емоції та досягнення (фоторепортаж)

У тому числі у них вже сьогодні почали брати участь українські спортсмени - зокрема, семиборка Аліна Федорова і метальники диска Микита Нестеренко і Олексій Семенов.

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І вже була розіграна перша медаль з легкої атлетики - ефіопка Алмаз Айана стала олімпійською чемпіонкою в бігу на 10 км, одночасно встановивши світовий рекорд.