Ріо-2016. Коб перервала серію олімпійських невдач України в боксі
17:51, 12 серпня 2016Ріо-2016
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Тетяна Коб у попередньому раунді перемогла болгарку Станіміру Петрову.
Reuters
Українка Тетяна Коб вийшла до чвертьфіналу олімпійського боксерського турніру для бійців ваговій категорії 48-51 кг.
В бою попереднього раунду вона суддівським рішенням перемогла представницю Болгарії Станіміру Петрову. Два арбітри присудили перемогу українці, а ще один її суперниці. Таким чином, рахунок 2:1 на користь Коб.
Reuters
У чвертьфіналі турніру, який відбудеться 16 серпня, вона битиметься з британкою Нікола Адамс.
Як повідомляв УНІАН, раніше в чоловічих боксерських змаганнях українці програли всі свої чотири бою. Невдачі спіткали Володимира Матвійчука (до 64 кг), Дениса Солоненка (до 81 кг), Дмитра Митрофанова (до 75 кг) і Миколу Буценка (до 56 кг).
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