Ріо-2016. Коб перервала серію олімпійських невдач України в боксі

Українка Тетяна Коб вийшла до чвертьфіналу олімпійського боксерського турніру для бійців ваговій категорії 48-51 кг.

В бою попереднього раунду вона суддівським рішенням перемогла представницю Болгарії Станіміру Петрову. Два арбітри присудили перемогу українці, а ще один її суперниці. Таким чином, рахунок 2:1 на користь Коб.

У чвертьфіналі турніру, який відбудеться 16 серпня, вона битиметься з британкою Нікола Адамс.

Як повідомляв УНІАН, раніше в чоловічих боксерських змаганнях українці програли всі свої чотири бою. Невдачі спіткали Володимира Матвійчука (до 64 кг), Дениса Солоненка (до 81 кг), Дмитра Митрофанова (до 75 кг) і Миколу Буценка (до 56 кг).