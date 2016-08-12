Ріо-2016. Український дзюдоїст Хаммо вилетів в 1/8 фіналу

Українець Яків Хаммо не зміг вийти у чвертьфінал змагань з дзюдо для спортсменів вагою понад 100 кг на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.

У сутичці, що відбулася в рамках 1/16 фіналу, він за хвилину впорався з представником Буркіна-Фасо Рашидом Сідібо. Хаммо вдалося здійснити прийом сумі-гаеши, за що отримав іппон (100 - 0)

В 1/8 фіналу українець поступився Юрію Краковецкому з Киргизстану після того, як останній зробив прийом йоко-гурума і отримав іппон (101 - 0).

Як повідомляв УНІАН, вчора Артем Блошенко вийшов до півфіналу змагань з дзюдо для спортсменів вагою менше 100 кг. Проте ані цій сутичці, ані в поєдинку за бронзу йому перемогти не вдалося.