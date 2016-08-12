Ріо-2016. Україна невдало стартувала на змаганнях з легкої атлетики

Українські метальниці ядра Ольга Голодна і Галина Облещук не змогли вийти у фінал олімпійських змагань в легкій атлетиці, які сьогодні стартували в Ріо-де-Жанейро.

Переможцями кваліфікації стали 12 найкращих спортсменів кваліфікації. Голодна, відправивши ядро на 16,83 метра, зайняла 27-е місце, а Облещук з показником в 15,81 метра стала 34-ю серед 36 спортсменів.

Обидві українки завершили свій виступ на Олімпіаді-2016.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Олімпіаді українські легкоатлети візьмуть участь і в інших дисциплінах , зокрема, спортивній ходьбі, семиборстві, метанні молота.