Ріо-2016. Україна невдало стартувала на змаганнях з легкої атлетики
17:10, 12 серпня 2016Ріо-2016
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Українські метальниці ядра не змогли подолати кваліфікацію та завершили виступ на Олімпіаді.
Голодна завершила виступ на Олімпіаді / sport-xl.org
Українські метальниці ядра Ольга Голодна і Галина Облещук не змогли вийти у фінал олімпійських змагань в легкій атлетиці, які сьогодні стартували в Ріо-де-Жанейро.
Переможцями кваліфікації стали 12 найкращих спортсменів кваліфікації. Голодна, відправивши ядро на 16,83 метра, зайняла 27-е місце, а Облещук з показником в 15,81 метра стала 34-ю серед 36 спортсменів.
Обидві українки завершили свій виступ на Олімпіаді-2016.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Олімпіаді українські легкоатлети візьмуть участь і в інших дисциплінах , зокрема, спортивній ходьбі, семиборстві, метанні молота.
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