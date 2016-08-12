Ріо-2016. Український рекордсмен Говоров: "Буду задоволений, коли у мене буде медаль"

Український плавець Андрій Говоров, який вчора під час кваліфікації та півфіналу олімпійських змагань у вільному стилі на 50 метрів двічі бив всеукраїнський рекорд, заявив, що планував показати такий результат. Про це повідомляє прес-служба НОК України.

"Зараз, в півфіналі, було вже краще — організм прокинувся і результат вже зовсім інший. Тепер потрібно налаштовуватися на фінал і показати ще кращий результат, додати в техніці, плисти більш ефективно. Відчуваю, що мені це до снаги", - заявив Говорів.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина другаВін також додав, що буде задоволений власним виступом лише після того, як завоює медаль Олімпіади.

"Я планував показати такий результат (21,46 у півфіналі), але задоволений буду тоді, коли у мене буде медаль. Давайте дочекаємося фіналу", — підкреслив Говоров.

Як повідомляв УНІАН, фінал змагань з плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем відбудеться сьогодні вночі, о 04:44 за київським часом.