В Олімпійському селищі зірвали російські прапори

В одному з готелів Олімпійського села в Ріо-де-Жанейро зірвали російські прапори. Про це kp.ru розповіла синхроністка Алєксандра Пацкевич.

"У нас тут свій готель-будиночок, де живе тільки російська делегація. Ми живемо на 16-му поверсі. І там же ми розвісили прапори свої. А вчора вранці ми виявили, що російські прапори зірвані і зав'язані у вузли. Уявляєте, їх просто кинули на підлогу!" — сказала вона.

За словами Пацкевич, до росіян на Іграх в Бразилії ставляться дуже Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина друганегативно.

"Такого жаху я за свою спортивну кар'єру ніколи не спостерігала. Російських спортсменів освистують в Ріо, демонстративно відмовляються вітати на п'єдесталі наших хлопців, не підходять, щоб потиснути їм руку", — розповіла спортсменка.

Нагадаємо, Алєксандра Пацкевич — переможець Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні.

Як повідомляв УНІАН, в результаті допінгових скандалів і доповіді незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) до Ігор у Ріо не були допущені російські легкоатлети, штангісти, більша частина команди з веслування і ряд представників в інших видах спорту.