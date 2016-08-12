22-разовий олімпійський чемпіон Фелпс оголосив про завершення кар'єри

Про це він заявив журналістам на прес-конференції, повідомляє 112.ua.

"Це був фантастичний тиждень, дивовижний спосіб закінчити свою кар'єру", - сказав Фелпс.

"У душі я себе відчуваю на 18 років, але тіло вже так не відчуває, воно втомлюється, болить. І навіть ви можете бачити, з якими труднощами я виходжу з води", - зазначив спортсмен.

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"Я багато говорив про це, але кожен звичайний день я виконую свою мрію. З дитинства я мріяв зробити в житті щось, що ніхто більше не зробить, і я отримую задоволення. Для мене перемоги ще щось особливе, тому зараз ви можете бачити більше і більше емоцій на п'єдесталі" - додав Фелпс.

Як повідомляв УНІАН, ще до Олімпіади в Ріо Фелпс був найтитулованішим спортсменом світу. Вигравши фінальний заплив на дистанції 200 метрів комплексом, він став 22-кратним олімпійським чемпіоном.

Він брав участь у п'яти Олімпіадах, і всього на його рахунку - 26 медалей (крім золотих, дві срібних і бронзових), завойовані на Іграх 2004, 2008, 2012 та 2016 років.