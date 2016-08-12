Збірна України в Ріо: календар сьомого дня Олімпіади

Сьогодні на Олімпіаді-2016 Україна має максимальне представництво за всі попередні дні Ігор у Ріо-де-Жанейро - відразу 33 українські спортсмени візьмуть участь у змаганнях.

Головні надії України пов'язані з плаванням, де у фінальному запливі вільним стилем на 50 метрів візьме участь Андрій Говоров. Дніпрянин пройшов кваліфікацію з абсолютно кращим результатом серед всіх плавців, а в півфіналі був другим. Тому він вважається одним з фаворитів фіналу, який відбудеться вже під ранок наступного дня, о 04:44 за київським часом.

Тим часом, вдень Україна буде вболівати за Сергія Куліша, який вже виграв срібну медаль Ігор-2016. Цього разу він разом з Олегом Царьковим візьме участь у змаганнях зі стрільби з гвинтівки на 50 метрів.

Також слід звернути увагу на дзюдо, де спробують поборотися за медаль бронзовий призер чемпіонату світу-2015 Яків Хаммо та віце-чемпіонка Європи-2016 Світлана Ярьомка.

У важкій атлетиці Україна також має шанси на медалі - тут країну представляють два молодих спортсмени - 20-річна Ірина Деха та 22-річний Олександр Пелешенко. Обидва спортсмени в 2016 році блискуче виступили на чемпіонаті Європи, здобувши кілька золотих медалей.

Стрільба, чоловіки

Дисципліна: стрільба з гвинтівки (50 м);

Учасники: Сергій Куліш, Олег Царьков;

Початок кваліфікації: 15:00. Фінал - 17:00.

Легка атлетика, жінки

Вид програми: штовхання ядра;

Учасниці: Ольга Голодна, Галина Облещук;

Початок кваліфікації: 16:05; Фінал - 04:00.

Легка атлетика, чоловіки

Вид програми: спортивна ходьба;

Учасники: Руслан Дмитренко, Назар Коваленко, Ігор Главан;

Початок кваліфікації: 20:30.

Дзюдо, чоловіки

Вага: від 100 кг;

Учасник: Яків Хаммо;

Початок 1/16 фіналу: 16:28;

Дзюдо, жінки

Вага: від 78 кг.

Учасниця: Світлана Ярьомка;

Початок 1/8 фіналу: 17:52.

Гімнастика, жінки

Дисципліна: стрибки на батуті;

Учасниця: Наталія Москвіна;

Початок кваліфікації: 20:03; Фінал - 21:42.

Важка атлетика, жінки

Вага: до 75 кг;

Учасниця: Ірина Деха;

Початок кваліфікації: 21:30.

Важка атлетика, чоловіки

Вага: до 85 кг;

Учасник: Олександр Пелешенко;

Початок кваліфікації: 01:00.

Плавання, чоловіки

Дисципліна: вільний стиль, 50 м, фінал;

Учасник: Андрій Говоров;

Початок: 04:44.

Немедальні змагання:

Стрільба, чоловіки

Дисципліна: Скит, кваліфікація;

Учасник: Микола Мільчев;

Початок: 15:30.

Стрільба, чоловіки

Дисципліна: швидкісний пістолет (25 м), кваліфікація;

Учасники: Роман Бондарчук, Петро Коростильов;

Початок: 18:15.

Легка атлетика, чоловіки

Вид програми: метання диску;

Учасник: Микита Нестеренко, Олексій Семенов;

Початок кваліфікації: 15:30.

Легка атлетика, жінки

Вид програми: семиборстві (біг з перешкодами (100 м), стрибки у висоту, штовхання ядра, біг 200 м);

Учасниці: Анна Касьянова, Аліна Федорова;

Початок: 15:35.

Легка атлетика, жінки

Вид програми: метання молота;

Учасниці: Ірина Новожилова, Наталя Золотухіна, Ірина Климець;

Час: 02:40.

Легка атлетика, чоловіки

Вид програми: біг на 400 метрів;

Учасник: Віталій Бутрим;

Час: 03:37.

Бокс, жінки

Вага: 48-51 кг. Попередній раунд;

Бій: Тетяна Коб (Україна) - Станіміра Петрова (Болгарія);

Початок: близько 18:00.

Вітрильний спорт, чоловіки

Вид програми: 470, гонки №5, №6;

Учасники: Борис Швець, Павло Мацуєв;

Початок гонки №5: 19:05.

Вітрильний спорт, чоловіки

Вид програми: RS:X, гонки №10, №11, №12;

Учасник: Олександр Тугарьов;

Початок гонки №10: 19:15.

Плавання, жінки

Дисципліна: вільний стиль, 50 м

Учасник: Дарина Степанюк;

Початок: 19:26.

Плавання, чоловіки

Дисципліна: вільний стиль, 1500 м;

Учасник: Сергій Фролов;

Початок: 20:34.

Стрибки у воду, жінки

Вид програми: трамплін, 3 м;

Учасниці: Олена Федорова, Анастасія Недобига;

Початок: 21:30.

Бадмінтон, чоловіки

Стадія: груповий етап;

Учасник: Артем Почтарьов;

Початок: 01:55.