Збірна України в Ріо: календар сьомого дня Олімпіади
Сьогодні розпочинаються змагання з легкої атлетики, але надії України на медалі пов'язані з плаванням і стрільбою.
Сьогодні на Олімпіаді-2016 Україна має максимальне представництво за всі попередні дні Ігор у Ріо-де-Жанейро - відразу 33 українські спортсмени візьмуть участь у змаганнях.
Головні надії України пов'язані з плаванням, де у фінальному запливі вільним стилем на 50 метрів візьме участь Андрій Говоров. Дніпрянин пройшов кваліфікацію з абсолютно кращим результатом серед всіх плавців, а в півфіналі був другим. Тому він вважається одним з фаворитів фіналу, який відбудеться вже під ранок наступного дня, о 04:44 за київським часом.
Тим часом, вдень Україна буде вболівати за Сергія Куліша, який вже виграв срібну медаль Ігор-2016. Цього разу він разом з Олегом Царьковим візьме участь у змаганнях зі стрільби з гвинтівки на 50 метрів.
Також слід звернути увагу на дзюдо, де спробують поборотися за медаль бронзовий призер чемпіонату світу-2015 Яків Хаммо та віце-чемпіонка Європи-2016 Світлана Ярьомка.
У важкій атлетиці Україна також має шанси на медалі - тут країну представляють два молодих спортсмени - 20-річна Ірина Деха та 22-річний Олександр Пелешенко. Обидва спортсмени в 2016 році блискуче виступили на чемпіонаті Європи, здобувши кілька золотих медалей.
Стрільба, чоловіки
Дисципліна: стрільба з гвинтівки (50 м);
Учасники: Сергій Куліш, Олег Царьков;
Початок кваліфікації: 15:00. Фінал - 17:00.
Легка атлетика, жінки
Вид програми: штовхання ядра;
Учасниці: Ольга Голодна, Галина Облещук;
Початок кваліфікації: 16:05; Фінал - 04:00.
Легка атлетика, чоловіки
Вид програми: спортивна ходьба;
Учасники: Руслан Дмитренко, Назар Коваленко, Ігор Главан;
Початок кваліфікації: 20:30.
Дзюдо, чоловіки
Вага: від 100 кг;
Учасник: Яків Хаммо;
Початок 1/16 фіналу: 16:28;
Дзюдо, жінки
Вага: від 78 кг.
Учасниця: Світлана Ярьомка;
Початок 1/8 фіналу: 17:52.
Гімнастика, жінки
Дисципліна: стрибки на батуті;
Учасниця: Наталія Москвіна;
Початок кваліфікації: 20:03; Фінал - 21:42.
Важка атлетика, жінки
Вага: до 75 кг;
Учасниця: Ірина Деха;
Початок кваліфікації: 21:30.
Важка атлетика, чоловіки
Вага: до 85 кг;
Учасник: Олександр Пелешенко;
Початок кваліфікації: 01:00.
Плавання, чоловіки
Дисципліна: вільний стиль, 50 м, фінал;
Учасник: Андрій Говоров;
Початок: 04:44.
Немедальні змагання:
Стрільба, чоловіки
Дисципліна: Скит, кваліфікація;
Учасник: Микола Мільчев;
Початок: 15:30.
Стрільба, чоловіки
Дисципліна: швидкісний пістолет (25 м), кваліфікація;
Учасники: Роман Бондарчук, Петро Коростильов;
Початок: 18:15.
Легка атлетика, чоловіки
Вид програми: метання диску;
Учасник: Микита Нестеренко, Олексій Семенов;
Початок кваліфікації: 15:30.
Легка атлетика, жінки
Вид програми: семиборстві (біг з перешкодами (100 м), стрибки у висоту, штовхання ядра, біг 200 м);
Учасниці: Анна Касьянова, Аліна Федорова;
Початок: 15:35.
Легка атлетика, жінки
Вид програми: метання молота;
Учасниці: Ірина Новожилова, Наталя Золотухіна, Ірина Климець;
Час: 02:40.
Легка атлетика, чоловіки
Вид програми: біг на 400 метрів;
Учасник: Віталій Бутрим;
Час: 03:37.
Бокс, жінки
Вага: 48-51 кг. Попередній раунд;
Бій: Тетяна Коб (Україна) - Станіміра Петрова (Болгарія);
Початок: близько 18:00.
Вітрильний спорт, чоловіки
Вид програми: 470, гонки №5, №6;
Учасники: Борис Швець, Павло Мацуєв;
Початок гонки №5: 19:05.
Вітрильний спорт, чоловіки
Вид програми: RS:X, гонки №10, №11, №12;
Учасник: Олександр Тугарьов;
Початок гонки №10: 19:15.
Плавання, жінки
Дисципліна: вільний стиль, 50 м
Учасник: Дарина Степанюк;
Початок: 19:26.
Плавання, чоловіки
Дисципліна: вільний стиль, 1500 м;
Учасник: Сергій Фролов;
Початок: 20:34.
Стрибки у воду, жінки
Вид програми: трамплін, 3 м;
Учасниці: Олена Федорова, Анастасія Недобига;
Початок: 21:30.
Бадмінтон, чоловіки
Стадія: груповий етап;
Учасник: Артем Почтарьов;
Початок: 01:55.