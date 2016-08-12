Відеоблог Rio2016: прикрий поєдинок за бронзу з дзюдо та підсумки 11 серпня

Також 11 серпня наш Кирило побував на олімпійському турнірі в Ріо з дзюдо.

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На жаль, українець Артем Блошенко не зміг завоювати бронзову медаль для спортсменів вагової категорії до 100 кг. Це була остання надія на медаль в дзюдо. Втім, для самого 31-річного Блошенка особисто вже досягнутий результат в Ріо став великим досягнення.

Також Кирило підвів підсумок ігрового дня 11 серпня в Ріо, який виявився не самим вдалим для України – нашим олімпійцям не вдалося завоювати жодної медалі.

Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро знаходиться наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам самі свіжі та цікаві новини з Бразилії з допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.