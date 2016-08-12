Майкл Фелпс побив 2000-річний олімпійський рекорд

Фелпс є в загальній складності володарем 22 олімпійських медалей, при цьому дев'ять з них припадають на естафети. Зараз, завоювавши 13-у індивідуальну медаль, він побив рекорд легендарного спортсмена стародавнього світу, повідомляє Бі-бі-сі.

Леонід Родоський брав участь у чотирьох Олімпіадах у 164, 160, 156 152 роках до нашої ери і в кожній з них виграв по три золотих медалі в індивідуальних змаганнях.

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Коли Родоський взяв три медалі на своїй Олімпіаді, йому було 36 років, в той час як Фелпсу зараз - 31.

Про атлета не збереглося біографічних відомостей. Він перемагав у бігу, подвійному бігу та бігу зі зброєю.

Як повідомляв УНІАН, ще до Олімпіади в Ріо Фелпс був найтитулованішим спортсменом світу. Вигравши фінальний заплив на дистанції 200 метрів комплексом, він став 22-кратним олімпійським чемпіоном.