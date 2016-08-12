Відеоблог Rio2016: Олімпіада без українських вболівальників

Наш Кирило серед численних уболівальників в Ріо вирішив знайти українців - справжніх фанатів спортивних змагань.

Як виявилося, в Олімпійському селі в Ріо немає ні фанатів з України, ні представників численної української діаспори в Бразилії.

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І це не викликає подиву, адже, як зазначив Кирило, туристичні агентства не пропонували в Україні групи для подорожей на Олімпіаду в Ріо.

Незважаючи на те, що в Бразилії знаходиться одна з найбільших українських діаспор, економічна ситуація тут така, що не до Олімпіади, каже наш спортивний редактор.

Однак українські спортсмени не залишаються без уваги. Підтримати їх приходять журналісти та представники посольства.

А ось російські вболівальники гуляють "на повну" і, природно, що це не обходиться без випивки. Напередодні нетверезий вболівальник з РФ побив фанатів з Британії, які нагадали йому про російську "збірну з допінгу".