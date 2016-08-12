У Бразилії затримали підозрюваних у підготовці терактів під час Олімпіади

Про це повідомляє РБК з посиланням на газету O Globo.

Крім цього, співробітники правоохоронних органів отримали ордер на арешт ще п'ятьох осіб у різних штатах країни. Троє інших були викликані у відділення для допиту. Поліцейські вважають, що затримані пов'язані з терористичним угрупуванням «Ісламська держава».

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Імена затриманих невідомі. Видання зазначає, що влада Бразилії вирішила не розкривати подальшу інформацію про хід проведення операції з виявлення потенційних терористів, щоб не впливати на хід Олімпійських ігор і не перешкоджати розслідуванню.

Десять чоловік вже були арештовані в Бразилії за підозрою у зв'язках з ІДІЛ в кінці липня. При цьому Associated Press повідомляло про 12 затриманих. Як повідомив тоді міністр юстиції Алешандри Мораєса, затримані планували скоїти атаки під час Олімпіади. Операція з затримання підозрюваних пройшла в десяти штатах.