Ріо-2016: Збірна США очолює медальний залік Олімпіади за підсумками шести днів

У Бразилії завершився шостий день змагань Олімпійських ігор-2016, за підсумками якого лідером медального заліку залишається збірна США, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку американців 16 золотих, 12 срібних і 10 бронзових нагород (28).

Найближчими переслідувачами збірної США є команди Китаю (11-8-11, 30) і Японії (7-2-13,22). У решти національних збірних на рахунку не більше п'яти золотих нагород.

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Збірна України за підсумками дня понизилася з 30-го на 38-е місце. На рахунку команди як і раніше три нагороди - 2 срібла і бронза.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада в Ріо-де-Жанейро проходить з 5 по 21 серпня.