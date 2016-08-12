Ріо-2016: Плавець Говоров вийшов до фіналу Олімпіади з другим результатом, Зевіна стала 9-ю у півфіналі

У Ріо-де-Жанейро завершилися півфінальні змагання з плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем у чоловіків і 200 метрів брасом у жінок, де у фінал пробився українець Андрій Говоров, а Дарина Зевіна посіла 9-е місце, повідомляє кореспондент УНІАН з Ріо.

На дистанції 50 метрів Говоров, який з помітною перевагою над суперниками виграв свій попередній заплив, зайняв 1-е місце і цього разу. Але, в іншому півфіналі, результат українця (21,46) перевершив француз Лоран Манаду (21,32) що став переможцем півфінальної стадії.

Абсолютно однаковий результат з українцем також показав Ентоні Ервін із США.

На дистанції 200 метрів брасом у жінок кращий результат показала Катінка Хоссу з Угорщини (2 хвилини 06,3 секунди). Українка Зевіна відстала на 3,04 секунди, посівши 9-те місце і не потрапивши прямо в фінал. Наша спортсменка стала першою запасною і може розраховувати тільки на те, що хтось із суперниць відмовиться від виступу у фіналі.

Фінальні запливи на обох дистанціях відбудуться у ніч на суботу, 13 серпня, за київським часом.