Rio2016: регбісти Фіджі завоювали першу в історії країни олімпійську медаль
Чоловіча збірна островів Фіджі з регбі-7 перемогла у фінальному матчі олімпійського турніру, розгромивши збірну Великобританії з рахунком 43:7.
Золота медаль Ріо-2016 стала першою олімпійською нагородою в історії Фіджі, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Трохи раніше в матчі за "бронзу" збірна ПАР здобула перемогу над командою Японії.
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На іграх в Ріо-де-Жанейро змагання з регбі-7 уперше включені в олімпійську програму, причому класичний різновид регбі не є олімпійським видом спорту з 1924 року.
На відміну від класичного регбі, в регбі-7 у кожній команді лише по сім гравців, завдяки чому гра відбувається більш динамічно, з меншою кількістю зупинок і єдиноборств.
В олімпійському турнірі з регбі-7 для жіночих команд трьома днями раніше перемогла збірна Австралії, срібло дісталося Новій Зеландії, а бронза - Канаді.