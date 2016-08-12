Відеоблог Rio2016: черги при вході в олімпійський прес-центр

Журналістам з усього світу, які працюють на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро, щодня доводиться вистояти майже півгодини в черзі, лише щоб пройти на територію прес-центру Олімпійських ігор.

Про це розповідає кореспондент УНІАН Кирило Стадніченко.

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Пропускних пунктів, де відбувається огляд журналістів, є кілька, відповідно і кілька черг, однак огляд відбувається досить повільно.

І хоча журналісти висловлюють своє невдовлення, організатори не йдуть на поступки.

Як повідомляв УНІАН, олімпійський автобус з журналістами обстріляли в Ріо-де-Жанейро. Двоє людей отримали легкі поранення від скла, що розлетілося, але серйозних травм не отримав ніхто.