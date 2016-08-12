Ріо-2016. Четвертий український боксер програв на першому етапі змагань
00:08, 12 серпня 2016Ріо-2016
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Володимир Матвійчук програв за очками азербайджанцеві Лоренсо Сотомайору.
Матвійчук вилетів з турніру / WSB
Українець Володимир Матвійчук не зміг перемогти представника Азербайджану Лоренсо Сотомайора в попередньому раунді боксерського турніру на Олімпіаді-2016 серед спортменов вагою до 64 кг.
Матвійчук програв супернику за очками - всі три арбітри у кожному з трьох раундів присудили перемогу Сотомайору.
Тепер на Олімпіаді-2016 в українських боксерів чотири поразки в чотирьох боях. Раніше після своїх перших боїв боксерські турніри залишили Денис Солоненко (до 81 кг), Дмитро Митрофанов (до 75 кг) та Микола Буценко (до 56 кг).
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