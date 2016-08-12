Ріо-2016. Четвертий український боксер програв на першому етапі змагань

Українець Володимир Матвійчук не зміг перемогти представника Азербайджану Лоренсо Сотомайора в попередньому раунді боксерського турніру на Олімпіаді-2016 серед спортменов вагою до 64 кг.

Матвійчук програв супернику за очками - всі три арбітри у кожному з трьох раундів присудили перемогу Сотомайору.

Тепер на Олімпіаді-2016 в українських боксерів чотири поразки в чотирьох боях. Раніше після своїх перших боїв боксерські турніри залишили Денис Солоненко (до 81 кг), Дмитро Митрофанов (до 75 кг) та Микола Буценко (до 56 кг).