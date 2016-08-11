Польський боксер Гловацькі продовжує підготовку до бою з Усиком (відео)

У мережі з'явилося відео підготовки чемпіона світу за версією WBO до поєдинку з українцем.

Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі поляк Кшиштоф Гловацькі (26-0-0, 12 КО) проводить свій тренувальний табір перед поєдинком проти інтерконтинентального чемпіона світу за версією WBO українця Олександра Усика (9-0-0, 9 КО). Зокрема, на даному етапі підготовки польський боксер проводить вправи з грушею. Нагадаємо, бій Кшиштоф Гловацькі – Олександр Усик відбудеться 17 вересня у Гданську.

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