Ріо-2016. Український дзюдоїст Блошенко не зміг виграти бронзову медаль Олімпіади

Українець Артем Блошенко не зміг завоювати бронзову медаль на олімпійському турнірі з дзюдо в Ріо-де-Жанейро для спортсменів вагової категорії до 100 кг

У матчі за третє місце донеччанин поступився японцеві Рюносуке Хагі. Протягом сутички Хагі вдалося застосувати до Блошенка больовий прийом, і українець здався. У результаті переміг японець іппоном (100:0).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Артем Блошенко вийшов до півфінал змагань з дзюдо, але програв у ньому азербайджанцеві Ельмару Гасимову.

Раніше українець по черзі виграв чотири сутички - у узбека Сойиба Курбонова, пакистанця Шаха Хуссейна Шаха, південнокорейця Гухама Чо і німця Карла-Ріхарда Фрея.