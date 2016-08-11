Ріо-2016. Український дзюдоїст Блошенко не зміг виграти бронзову медаль Олімпіади
23:20, 11 серпня 2016Ріо-2016
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Артем Блошенко програв бій за бронзу японцеві Рюносуке Хагі.
Reuters
Українець Артем Блошенко не зміг завоювати бронзову медаль на олімпійському турнірі з дзюдо в Ріо-де-Жанейро для спортсменів вагової категорії до 100 кг
У матчі за третє місце донеччанин поступився японцеві Рюносуке Хагі. Протягом сутички Хагі вдалося застосувати до Блошенка больовий прийом, і українець здався. У результаті переміг японець іппоном (100:0).
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Артем Блошенко вийшов до півфінал змагань з дзюдо, але програв у ньому азербайджанцеві Ельмару Гасимову.
Раніше українець по черзі виграв чотири сутички - у узбека Сойиба Курбонова, пакистанця Шаха Хуссейна Шаха, південнокорейця Гухама Чо і німця Карла-Ріхарда Фрея.
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