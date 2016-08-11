Ріо-2016. Українка не змогла поборотися за високі місця в кінному спорті

Єдина представниця України у виїздці Інна Логутенкова та її кінь Дон Грегоріус не змогли кваліфікуватися до фіналу олімпійських змагань.

Для того, щоб потрапити до фіналу у цій дисципліні кінного спорту, було необхідно зайняти місце в Топ-30 кваліфікації. Однак Логутенкова, набравши 68.943 очки, стала 41-ю.

Переможцем кваліфікації стала британка Шарлотт Дюжардін з конем Валегро. Їх результат - 85,071.

Зазначимо, що українці на Іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро також будуть брати участь у конкурі.