Ріо-2016. Український дзюдоїст Блошенко побореться за бронзу

Українець Артем Блошенко не зміг пробитися до фіналу олімпійського турніру з дзюдо у Ріо-де-Жанейро для спортсменів вагової категорії до 100 кг

У півфіналі 31-річний донеччанин поступився лідеру світового рейтингу дзюдо Ельмару Гасимову з Азербайджану. Супернику українцю вдалося виграти завдяки прийому косото-гаке, за який отримав іппон (100:0).

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина другаТепер Блошенко візьме участь у втішному міні-турнірі між чотирма спортсменами за бронзову медаль. Боротьба за бронзу завершиться протягом дня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Блошенко по черзі виграв чотири сутички - у узбека Сойіба Курбонова, пакистанця Шаха Хуссейна Шаха, південнокорейця Гухама Чо та німця Карла-Ріхарда Фрея.