Ріо-2016. Українка Зевіна кваліфікувалася до півфіналу змагань з плавання

Українка Дарина Зевіна кваліфікувалася до півфіналу змагань з плавання на спині на 200 метрів.

В сьогоднішньому попередньому запливі киянка фінішувала другою з результатом 2:08.88. У загальному рейтингу плавців вона посіла восьме місце.

Півфінал змагань у цій дисципліні відбудеться сьогодні вночі, о 04:34 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, у перший день Олімпіади Дарина Степанюк також не змогла пройти кваліфікацію у плаванні. На дистанції 100 метрів батерфляєм вона посіла 16-е місце серед 34-х плавців.