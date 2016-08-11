Ріо-2016. Українка Зевіна кваліфікувалася до півфіналу змагань з плавання
21:23, 11 серпня 2016Ріо-2016
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Киянка успішно завершила кваліфікацію у плаванні на спині на 200 метрів.
Зевіна вийшла у фінал змагань / energystandard.org
Українка Дарина Зевіна кваліфікувалася до півфіналу змагань з плавання на спині на 200 метрів.
В сьогоднішньому попередньому запливі киянка фінішувала другою з результатом 2:08.88. У загальному рейтингу плавців вона посіла восьме місце.
Півфінал змагань у цій дисципліні відбудеться сьогодні вночі, о 04:34 за київським часом.
Як повідомляв УНІАН, у перший день Олімпіади Дарина Степанюк також не змогла пройти кваліфікацію у плаванні. На дистанції 100 метрів батерфляєм вона посіла 16-е місце серед 34-х плавців.
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