Ріо-2016. Українець Лемешко не зміг потрапити до півфіналу змагань з плавання

Український плавець Любомир Лемешко фінішував п'ятим у кваліфікаційному запливі на 100 метрів батерфляєм під час виступу на Олімпіаді-2016.

Час полтавця - 52,51 секунди. У загальному рейтингу він посів 23-е місце серед 43 плавців і не зміг кваліфікуватися до півфіналу змагань. В цей етап потрапили лише 16 найкращих спортсменів.

Як повідомляв УНІАН, раніше інший український плавець Андрій Говоров виграв кваліфікацію в плаванні вільним стилем на 50 метрів.