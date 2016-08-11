Ріо-2016. Українець Лемешко не зміг потрапити до півфіналу змагань з плавання
21:01, 11 серпня 2016Ріо-2016
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Полтавець завершив виступ на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро.
Лемешко провалив кваліфікацію / poltava365.com
Український плавець Любомир Лемешко фінішував п'ятим у кваліфікаційному запливі на 100 метрів батерфляєм під час виступу на Олімпіаді-2016.
Час полтавця - 52,51 секунди. У загальному рейтингу він посів 23-е місце серед 43 плавців і не зміг кваліфікуватися до півфіналу змагань. В цей етап потрапили лише 16 найкращих спортсменів.
Як повідомляв УНІАН, раніше інший український плавець Андрій Говоров виграв кваліфікацію в плаванні вільним стилем на 50 метрів.
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