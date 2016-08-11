Ріо-2016. Світоліна програла чвертьфінал тенісного турніру за 48 хвилин
20:44, 11 серпня 2016Ріо-2016
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Перша ракетка України завершила виступи на Олимпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.
Reuters
Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла обіграти чешку Петру Квітову і вийти в півфінал тенісного турніру на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро.
Матч з Квітовою тривав 48 хвилин і завершився в двох сетах на користь чешки Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина друга- 2:6, 0:6.
Таким чином, Світоліна, яка раніше вилетіла з тенісного турніру в парному розряді, залишає Ріо-де-Жанейро.
Нагадаємо, в попередньому раунді українка сенсаційно вибила з турніру першу ракетку світу Серену Вільямс.
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