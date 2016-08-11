Ріо-2016. Світоліна програла чвертьфінал тенісного турніру за 48 хвилин

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла обіграти чешку Петру Квітову і вийти в півфінал тенісного турніру на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро.

Матч з Квітовою тривав 48 хвилин і завершився в двох сетах на користь чешки Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина друга- 2:6, 0:6.

Таким чином, Світоліна, яка раніше вилетіла з тенісного турніру в парному розряді, залишає Ріо-де-Жанейро.

Нагадаємо, в попередньому раунді українка сенсаційно вибила з турніру першу ракетку світу Серену Вільямс.