Ріо-2016. Українка Вус не змогла пробитися до фіналу змагань з веслувального слалому

Українська байдарочниця Вікторія Вус не змогла пробитися у фінал змагань у веслувальному слаломі і завершила виступи на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.

Сьогодні вона подолала необхідну дистанцію за 109,58 секунди. Цей результат відповідає дванадцятому місцю серед п'ятнадцяти спортсменів. У той же час до фіналу вийшли лише десять учасників змагань.

Як повідомляв УНІАН, у кваліфікації турніру Вус зайняла 15-е місце і пройшла до півфіналу.