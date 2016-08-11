Ріо-2016. Українка Вус не змогла пробитися до фіналу змагань з веслувального слалому

20:29, 11 серпня 2016
Ріо-2016
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Вікторія Ус не увійшла у десятку кращих спортсменів за підсумками півфіналу і покинула змагання.

Reuters

Українська байдарочниця Вікторія Вус не змогла пробитися у фінал змагань у веслувальному слаломі і завершила виступи на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.

Сьогодні вона подолала необхідну дистанцію за 109,58 секунди. Цей результат відповідає дванадцятому місцю серед п'ятнадцяти спортсменів. У той же час до фіналу вийшли лише десять учасників змагань.

Як повідомляв УНІАН, у кваліфікації турніру Вус зайняла 15-е місце і пройшла до півфіналу.

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