Ріо-2016. Український плавець Говоров фінішував першим у кваліфікаційному запливі

Український плавець Андрій Говоров фінішував першим у кваліфікаційному запливі вільним стилем (50 м) на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина другаЧас Говорова - 21,49 секунди. Цей результат дозволив йому стати найкращим серед всіх 85 учасників запливів. Друге і третє місце зайняли американці Натан Едріен і Ентоні Ірвін.

Півфінали змагань у цій дисципліні розпочнуться найближчої ночі, 04:03 за київським часом.