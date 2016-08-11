Ріо-2016. Українець Блошенко вийшов до півфіналу турніра з дзюдо

Українець Артем Блошенко вийшов до півфіналу олімпійського турніру з дзюдо в Ріо-де-Жанейро для спортсменів вагової категорії до 100 кг.

У чвертьфінальній сутичці українець переміг німця Карла-Ріхарда Фрея. Поєдинок тривав п'ять хвилин і завершився після того, як українець застосував прийом косото-гаке. В результаті, Блошенко переміг з результатом 11s2 - 0.

У півфіналі він зустрінеться з азербайджанцем Елмаром Гасімовим. Початок сутички відбудеться після 21:30 за київським часом.

Раніше, в поєдинку 1/8 фіналу українець за півтори хвилини впорався з представником Південної Кореї Гухамом Чо. Як і попередніх сутичках дня, Блошенко виграв іппоном (100:0). Цього разу він застосував прийом сумі-гаеші.

Як повідомляв УНІАН, Артем Блошенко пройшов 1/32 фіналу і 1/16 фіналу турніру, перемігши узбека Сойиба Курбонова і пакистанця Шаха Хуссейна Шаха.