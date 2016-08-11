Ріо-2016. Туркс програла словенці на змаганнях з дзюдо

Українка Вікторія Туркс не змогла пройти до чвертьфіналу олімпійського турніру з дзюдо серед жінок вагою до 78 кг.

У сутичці 1/8 фіналу вона поступилася представниці Словенії Анамарі Веленсек, після того як остання отримала оцінку юко (1 — 0s1).

Зазначимо, що Туркс є переможницею Всесвітньої літньої Універсіади, а також призеркою Кубків світу.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Олімпіаді в Ріо українська дзюдоїстка Марина Черняк поступилася в 1/8 фіналу змагань для спортсменок до 48 кг.