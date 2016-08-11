Ріо-2016. Буценко продовжив низку невдач українських боксерів на Олімпіаді

17:52, 11 серпня 2016
Ріо-2016
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Україській боксер програв марокканцю в бою попереднього раунду.

Reuters

Українець Микола Буценко не зміг перемогти марокканця Мохамеда Хамута в попередньому раунді боксерського турніру на Олімпіаді-2016 серед спортменов вагою до 56 кг

Буценко програв супернику за очками - два арбітри присудили перемогу марокканцю, один оголосив про нічию.

Як повідомляв УНІАН, у українських боксерів досі немає жодної перемоги на Олімпіаді в Ріо. Раніше після своїх перших боїв боксерські турніри залишили Денис Солоненко (до 81 кг) і Дмитро Митрофанов (до 75 кг).

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