Ріо-2016. Буценко продовжив низку невдач українських боксерів на Олімпіаді
17:52, 11 серпня 2016Ріо-2016
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Україській боксер програв марокканцю в бою попереднього раунду.
Reuters
Українець Микола Буценко не зміг перемогти марокканця Мохамеда Хамута в попередньому раунді боксерського турніру на Олімпіаді-2016 серед спортменов вагою до 56 кг
Буценко програв супернику за очками - два арбітри присудили перемогу марокканцю, один оголосив про нічию.
Як повідомляв УНІАН, у українських боксерів досі немає жодної перемоги на Олімпіаді в Ріо. Раніше після своїх перших боїв боксерські турніри залишили Денис Солоненко (до 81 кг) і Дмитро Митрофанов (до 75 кг).
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