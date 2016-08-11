Ріо-2016. Блошенко виграв два перші поєдинки на турнірі з дзюдо
17:41, 11 серпня 2016Ріо-2016
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Україській дзюдоїст вийшов до 1/8 фіналу олімпійських змагань.
Reuters
Українець Артем Блошенко вийшов у 1/8 фіналу змагань по дзюдо для спортсменів вагою до 100 кг на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.
У сутичці, що відбулася в рамках 1/32 фіналу він переміг представника Узбекистану Сойіба Курбонова. Блошенко вдалося здійснити прийом косото-гаке, за що отримав іппон (100s1 - 0)
В 1/16 фіналу він також побив иппоном. Переможеним виявився пакистанець Шах Хусейн Шах, на якому був застосований прийом суми-гаеши (100 - 0s1).
У наступному етапі турніру Блошенко зустрінеться южнокорейцем Гухамом Чо.
Як повідомляв УНІАН, вчора український дзюдоїст Кеджау Ньябалі поступився в 1/16 фіналу олімпійських змагань.
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