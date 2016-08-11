Ріо-2016. Українська команда шпажисток програла Китаю в чвертьфіналі турніру з фехтування
17:23, 11 серпня 2016Ріо-2016
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Українки не змогли поборотися за медалі Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро.
Reuters
Жіноча команда України з фехтування на шпагах не змогла вийти до півфінал олімпійських змагань в Ріо-де-Жанейро.
У протистоянні з командою Китаю в 1/4 фіналу українки поступилися з загальним рахунком 42:34.
Ключовим виявився передостанній восьмий раунд, в якому Олена Кривицька поступилася суперниці з рахунком 2:5. У дев'ятому раунді Яна Шемякіна також програла, рахунок її "трихвилинки" з китайкою Сун Юйцзе - 10:13.
Сумарно Яна Шемякіна завдала суперницям 14 уколов, Ксенія Пантелєєва - 13 та Олена Кривицька - 7.
Як повідомляв УНІАН, в 1/8 фіналу команда українських шпажисток перемогла збірну Бразилії з рахунком 45:32.
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