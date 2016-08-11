Ріо-2016. Кальниш не пройшла в фінал у стрільбі з трьох положень

Українська стрілець Наталія Кальниш не змогла пробитися до фіналу олімпійських змагань зі стрільбі з трьох положень на 50 метрів.

За правилами змагань, спортсмени повинні були стріляти з позицій з коліна, лежачи і стоячи. У першій позиції Кальниш вибила 194 бали, у другій - 197 і в третій - 186. Такий результат дозволив українці зайняти 21-е місце серед всіх учасників.

Нагадаємо, раніше Кальниш не змогла вийти до фінал олімпійського турніру зі стрільби з пневматичної гвинтівки на 10 метрів. При восьми прохідних місцях вона посіла дев'яту позицію в змаганнях.

Наталія Кальниш четвертий раз брала участь на Олімпіаді. Її найкращий результат у стрільбі з трьох положень - восьме місце у фіналі на Іграх-2008 в Пекіні.